الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من الرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والمدينة المنورة.