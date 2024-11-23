غدًا وبرعاية خادم الحرمين.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينظّم المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة

ويأتي المؤتمر بمشاركة وزارات "الحرس الوطني، الدفاع، الخارجية، الصحة، التعليم، الإعلام"، وعدد من الجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية وصحية وجمعيات ومؤسسات ومختصين وباحثين من مختلف دول العالم، فضلًا عن حضور مجموعة من التوائم برفقة ذويهم من عدة دول، والذين سبق أن أُجريتْ لهم عمليات فصل.