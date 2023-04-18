بشائر الخير .. أمطارٌ غزيرة على القويعية تسيل الأودية والشعاب وتروي الأرض

هطلت يوم أمس الثلاثاء، أمطارٌ غزيرة على القويعية، شملت المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وارتوت الأرض، ولا تزال الأمطار مستمرة بغزارة.