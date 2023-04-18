بشائر الخير .. أمطارٌ غزيرة على القويعية تسيل الأودية والشعاب وتروي الأرض

هطلت يوم أمس الثلاثاء، أمطارٌ غزيرة على القويعية، شملت المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وارتوت الأرض، ولا تزال الأمطار مستمرة بغزارة.
فيما وجدت بلدية القويعية والدفاع المدني والمرور والدوريات الأمنية والجهات ذات العلاقة في الميدان بكامل طاقاتهم للاستعداد لأي طارئ من جراء هطول تلك الأمطار، ومحذرين جميع المواطنين من اتخاذ الحيطة وتجنب النزول وقت هطول الأمطار، وخصوصًا مجاري الأودية.
رصدت عدستا عزيز مطلق وعبدالله الجبرين، صورًا متنوعة لبشائر الخير وجريان بعض الأودية في قرى ومراكز المحافظة من جراء هذه الأمطار.