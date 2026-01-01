"بيئة الشرقية" تُطلق حملة رقابية على 12 مرفأ صيد لتعزيز الامتثال وحماية الثروة السمكية

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، المهندس فهد بن أحمد الحمزي، أن الحملة تستهدف 12 مرفأ صيد على امتداد الساحل السعودي من الخليج العربي، تشمل: القطيف، دارين، الزور، المزروعية، الخبر، الجداف، منيفة، الفريع، السفانية، القصار، دوحة حماه، ورأس بو قميص، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية نفّذت زيارات ميدانية لمتابعة مدى التزام الصيادين والأنشطة المرتبطة بالصيد البحري بالأنظمة المعتمدة.