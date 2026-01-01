"بيئة الشرقية" تُطلق حملة رقابية على 12 مرفأ صيد لتعزيز الامتثال وحماية الثروة السمكية

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلًا بقسم الثروة السمكية، اليوم، حملة رقابية ميدانية شاملة تهدف إلى تعزيز الامتثال لأنظمة ولوائح الصيد البحري، في إطار جهود الوزارة لحماية الموارد البحرية وضمان استدامتها.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، المهندس فهد بن أحمد الحمزي، أن الحملة تستهدف 12 مرفأ صيد على امتداد الساحل السعودي من الخليج العربي، تشمل: القطيف، دارين، الزور، المزروعية، الخبر، الجداف، منيفة، الفريع، السفانية، القصار، دوحة حماه، ورأس بو قميص، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية نفّذت زيارات ميدانية لمتابعة مدى التزام الصيادين والأنشطة المرتبطة بالصيد البحري بالأنظمة المعتمدة.
وأفاد بأن الحملة تركز على الحد من المخالفات المرتبطة بوسائل الصيد غير النظامية، ومواسم الصيد المحظورة، وأحجام الأسماك المسموح بصيدها، إلى جانب التأكد من سلامة المنتجات البحرية المتداولة في مرافق الصيد، بما يضمن وصول منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلكين.
وأشار إلى أن الجولات الرقابية تشمل أيضًا التوعية والإرشاد بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، وشرح العقوبات المترتبة على المخالفات، دعمًا لممارسات الصيد المسؤول، وتعزيزًا لمفهوم الشراكة مع الصيادين لحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.