عبر الاتصال المرئي.. اللجنة الفرعية المالية السعودية – الصينية تعقد اجتماعها الثاني

عُقد عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الثاني للجنة الفرعية المالية المنبثقة من اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، برئاسة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ونائب وزير المالية الصيني وانغ دونغ، ومشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية من الجانبين.