الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ

وأشارت اللجنة إلى أن بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب في 15 /7/ 2023م, وبدء التقديم على بوابة قبول الطالبات في 16 /7/ 2023م, وإغلاق بوابة قبول الطلاب في 19 /7/ 2023م الساعة 12 ظهرًا, وإغلاق بوابة قبول الطالبات في 20 /7/ 2023م الساعة 12 ظهرًا.

ودعت الراغبين في التقديم إلى الدخول على بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات, كما يمكن الاطلاع على الجدول الزمني لفتح بوابتي القبول ومواعيد استكمال إجراءات القبول، وشروط وضوابط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، عبر رابط بوابتي القبول الموحد للطلاب بمنطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa), وبوابة القبول الموحد للطالبات بالمنطقة (www.rgu-admit.edu.sa).