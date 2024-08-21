طقس الأربعاء.. "الأرصاد": أمطارٌ غزيرة بهذه المناطق وضبابٌ في المرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.