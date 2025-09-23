من أمجاد الماضي إلى منجزات الحاضر… وطنٌ يمضي بثقة نحو مستقبل مزدهر

وأشار العتيبي إلى أن ما تشهده المملكة العربية السعودية في عهد قيادتها الحكيمة ـ حفظها الله ـ، يمثل مرحلة استثنائية تحققت خلالها منجزات رائدة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، مستندة إلى رؤية المملكة 2030 التي صاغت خارطة طريق طموحة، وأرست مستهدفات استراتيجية انعكست في نمو اقتصادي متنوع المصادر، وتحول رقمي واسع، وتطور غير مسبوق في البنية التحتية في كل مناطق المملكة، فضلاً عن تعزيز جودة الحياة للمواطن والمقيم، وفتح آفاق رحبة في الاستثمار وخلق بيئة جاذبة محفزة.