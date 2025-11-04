منصة "إيجار" توضح: لا يمكن تمديد العقد لشهر واحد فقط

أوضحت منصة "إيجار" أن تمديد عقد الإيجار لا يمكن أن يكون لمدة شهر واحد فقط، مؤكدة أن العقود تُجدّد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية وفق النظام.
وأشارت المنصة، عبر حسابها في منصة "إكس"، إلى أن عقد السنتين يُجدّد لسنتين، وعقد السنة يُجدّد لسنة، وهكذا، وذلك بما يتوافق مع أحكام ضبط الإيجارات المعتمدة.
ودعت "إيجار" جميع المستأجرين والمؤجرين إلى الاطلاع على المدد النظامية وآلية التجديد من خلال بوابتها الإلكترونية، لضمان التزام الطرفين بالضوابط المنظمة لعقود الإيجار، وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات العقارية.