"سرابٌ وزيفٌ خادع".. أمثلة قرآنية تتناول "كتاب الآخرة" وبيان حال الكافرين للعظة والعبرة

وواصل "الذكري" حديثه: تمام إحكام أمر الحساب والجزاء عند الله، ابتداءً من قيام الحجة ببعث الرسل، "وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.."، ثم العدل والشمولية في الحساب؛ "فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ"، في دقة متناهية، "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ"، وثمرة العلم بهذا أن يحرص أحدنا على إقبال القلب وصلاح العمل فالأمر جدُّ لا هزل فيه.