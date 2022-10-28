أمير تبوك: ذكرى مبايعة خادم الحرمين تذكرنا بمنجزات هذا العهد الزاهر

وأضاف: لقد حققت المملكة في ظل هذا العهد الزاهر خطوات متسارعة نحو الريادة إقليميًّا وعالميًّا، وتعزيز مكانتها على كل المستويات والأصعدة من خلال حجم الإنجازات الكبيرة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحقّقت بفضل الله ثم بجهود القيادة الحكيمة ووفق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م، التي أقرّها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها ويرعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.