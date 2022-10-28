أمير تبوك: ذكرى مبايعة خادم الحرمين تذكرنا بمنجزات هذا العهد الزاهر

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم.
وقال في تصريح بهذه المناسبة الغالية: ذكرى البيعة الثامنة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي يعدّها جميع أبناء المملكة تاريخًا مميزًا تختلط فيه مشاعر الفرح والسعادة والفخر؛ فرصة أن نستذكر فيها المنجزات والشواهد التي تمت في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عهد البناء والتنمية والإنجازات.
وأضاف: لقد حققت المملكة في ظل هذا العهد الزاهر خطوات متسارعة نحو الريادة إقليميًّا وعالميًّا، وتعزيز مكانتها على كل المستويات والأصعدة من خلال حجم الإنجازات الكبيرة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحقّقت بفضل الله ثم بجهود القيادة الحكيمة ووفق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م، التي أقرّها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها ويرعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وسأل أمير منطقة تبوك في ختام تصريحه، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.