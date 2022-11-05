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ماكدونالدز في المنطقتين الغربية والجنوبية تتبرع لصالح "وقف داركم"
قدمت جزءًا من مبیعات عرض الیوم الوطني لشراء مستلزمات أساسية
تمكنت شركة ماكدونالدز في المنطقتين الغربية والجنوبية من نشر الخير والتبرع بجزء من مبیعات عرض الیوم الوطني خلال الفترة ما بين 21-23 سبتمبر لصالح "وقف داركم".
يشار إلى أن هذا الوقف يحتضن فاقدي المأوى، حيث ساهمت الشركة في شراء مستلزمات أساسية لضيوف الدار بمساعدة المجتمع المحب للخير.
وأكدت ماكدونالدز اعتزازها بقدرتها على المشاركة في أعمال الخير عبر العديد من الأساليب والطرق.
وشددت على سعيها المستمر لتقدیم المزید من أجل خدمة المجتمع، موضحة أن هذه الجهود المستمرة تعكس القيم الأساسية للشركة المتمثلة في كونھا داعمة للمجتمع الذي تنتمي إليه.