ماكدونالدز في المنطقتين الغربية والجنوبية تتبرع لصالح "وقف داركم"

وشددت على سعيها المستمر لتقدیم المزید من أجل خدمة المجتمع، موضحة أن هذه الجهود المستمرة تعكس القيم الأساسية للشركة المتمثلة في كونھا داعمة للمجتمع الذي تنتمي إليه.