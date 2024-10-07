"الربيعة" يحضر لقاء خريجي جامعة "كارنيجي ميلون" في السعودية

حضر وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، اللقاء الرابع الذي نظمه خريجو جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية في المملكة العربية السعودية، حيث اجتمع قرابة 60 خريجًا وخريجة من مختلف التخصصات والدفعات، من سبعينيات القرن المنصرم حتى 2024.
وهدف اللقاء الذي نظم في مدينة الرياض إلى تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين الخريجين العاملين في مجالات الهندسة وعلوم الحاسب والاستشارات وغيرها، وفي جهات متعددة كالجامعات والقطاعين الحكومي والخاص.
واستعرض ضيف الشرف الدكتور الربيعة، خلال اللقاء، رحلته الإدارية والمهنية عبر الوزارات المختلفة، مقدمًا للمجتمعين مجموعة من النصائح التي استقاها من خبراته في القيادة وتطوير القطاع الحكومي.
كما تضمن اللقاء عرضًا تقديميًا إحصائيًا حول خريجي الجامعة السعوديين من مختلف التخصصات والدفعات، ولمحة عن اللقاءات السابقة، قبل أن يخُتتم بالتقاط صورة جماعية، ثم تناول مأدبة العشاء.
يُذكر أن جامعة كارنيجي ميلون، تعد واحدة من أبرز الجامعات الأمريكية في مجال البحوث والدراسات العليا، ويتجاوز عدد الخريجين السعوديين منها 100 خريج وخريجة.