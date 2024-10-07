"الربيعة" يحضر لقاء خريجي جامعة "كارنيجي ميلون" في السعودية

كما تضمن اللقاء عرضًا تقديميًا إحصائيًا حول خريجي الجامعة السعوديين من مختلف التخصصات والدفعات، ولمحة عن اللقاءات السابقة، قبل أن يخُتتم بالتقاط صورة جماعية، ثم تناول مأدبة العشاء.