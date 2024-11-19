أمانة جدة تتصدر قائمة إصدار شهادات الامتثال للمباني التجارية

فيما تتضمّن متطلبات الحصول على شهادات امتثال المباني، شهادة إشغال للمباني الجديدة، وصك ملكية العقار، ورخصة البناء المعتمدة، ومن ثم رفع الطلب عبر منصة بلدي، وموافقة الأمانة أو البلدية أو مكتب هندسي معتمد، مع مراعاة إلزامية استيفاء كل الاشتراطات، فيما تصدر الشهادة للمباني الجديدة بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.