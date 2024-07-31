البديوي يؤكّد تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان

وتمّت مناقشة واستعراض عديدٍ من المواضيع المشتركة بين دول المجلس ودول رابطة الآسيان، والتأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات قرارات قمة الرياض (20 أكتوبر 2023 م) بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ومنها الترحيب بـ "إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان" للفترة (2024 - 2028)م، والذي يحّدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالمنفعة المتبادلة، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، والتواصل بين الشعوب، والتعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة.