بلدية ينبع تواصل جهودها الميدانية المكثفة للتعامل مع الحالة المطرية وضمان انسيابية المرور

يُذكر أن الفرق الميدانية باشرت أعمالها منذ لحظة الهطول الأولى بمتابعة مباشرة من محافظ ينبع، وبتواجد ميداني لرئيس بلدية المحافظة المهندس ياسر جريد الرفاعي، الذي وقف على مواقع العمل واطّلع على الإجراءات المتخذة، خصوصًا في المواقع التي تفتقر إلى شبكات التصريف وتطلّبت تدخلاً عاجلًا لمنع تراكم المياه أو ارتفاع منسوبها.