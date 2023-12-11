جلطة خطرة واحتشاء.. تدخّل عاجل ينقذ حياة مريض بـ"قسطرة قلبية" في القنفذة

وأوضحت أنه عند الكشف والقيام بعمل الفحوصات الطبية اللازمة تَبين إصابته بجلطة قلبية خطرة، وعلى إثرها تأثرت شرايين القلب التاجية، كما تأثرت كهربية القلب وانخفضت كفاءة ضخ الدم إلى 25% مما أدى إلى احتشاء عضلة القلب وارتشاح السوائل على الرئتين وانخفاض الأكسجين بالدم إلى 85٪.