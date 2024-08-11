تفاقم أزمة انقطاعات الكهرباء بمسجد حي الأمير فواز بجدة.. والأهالي يطالبون بحلول

تفاقمت أزمة مسجد حي الأمير فواز الجنوبي 2، في ظل عدم رد مدير عام المساجد بمحافظة جدة، بحسب الأهالي، على خطاب مدير كهرباء جدة، بتقوية عداد الكهرباء للمسجد.
جاء ذلك بعد الانقطاعات التي حدثت وما زالت في ظل وجود أكثر من 1000 مصلٍّ في أيام الجُمَع.
وكان قد أُرسل الخطاب منذُ ما يقارب الشهر والنصف، ولا رد حتى الآن، ما دفع أهالي الحي لمطالبة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتدخل وإنهاء المشكلة، والتوجيه بتقوية العداد.
وكان المسجد يتبع له عدادا كهرباء أحدهما سعة 400 أمبير، والآخر 200 أمبير، وفصلت إدارة المساجد، قبل واقعة الانقطاع، العداد الـ 200 أمبير عن المسجد، وخصصته لسكن الإمام؛ مما أدى إلى ضعف التيار داخل المسجد.
ورغم تقديم رأي فنيين، باستقطاع 150 أمبير من سكن الإمام وإلحاقها بالمسجد، إلا أن الحال بقيت على ما هي عليه.
وجدد الأهالي مطالبتهم بسرعة إنهاء الموضوع؛ للحد من الانقطاعات في ظل ارتفاع درجات الحرارة.