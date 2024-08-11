تفاقم أزمة انقطاعات الكهرباء بمسجد حي الأمير فواز بجدة.. والأهالي يطالبون بحلول

وكان قد أُرسل الخطاب منذُ ما يقارب الشهر والنصف، ولا رد حتى الآن، ما دفع أهالي الحي لمطالبة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتدخل وإنهاء المشكلة، والتوجيه بتقوية العداد.