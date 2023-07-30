مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يعيد الحركة لسبعينية بعملية استبدال مفصل ركبة بتقنية حديثة

وقال د. إبراهيم الشايجي استشاري جراحة أورام العظام والعضلات والجراحة الترميمية للأطراف السفلية، رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة، أن المريضة راجعت المستشفى وهي تشتكي من عدة أعراض حادة، أبرزها عدم القدرة على الحركة والشعور بالآلام الحادة والتورم، وعدم القدرة على مد الركبة أو ثنيها بشكل كامل، مع تشوه واضح في الساق والركبة، علماً بأن المريضة لها تاريخ مرضي ، إذ سبق وأن خضعت لعمليتي استبدال ركبة في القدم اليسرى الأولى في العام 2006 والثانية في 2016م، في أحد المستشفيات لكن الآلام وعدم القدرة على الحركة وغيرها من الأعراض ، عادت تنغص عليها حياتها وحدت من حركتها.