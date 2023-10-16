فلاورد تفوز بجائزتين في حفل جوائز المؤتمر السنوي لإدارة الموارد البشرية 2023

تم تقديم الجوائز في النسخة الـ 15 للمؤتمر السنوي لإدارة الموارد البشرية، وهو يعد المؤتمر الرائد في هذا المجال في الشرق الأوسط، حيث يجمع بين رواد الأعمال وعشاق التكنولوجيا لاستكشاف كيف ستشكل الموارد البشرية عالم الغد. وتعد جوائز الموارد البشرية هذه الأكثر اعتماداً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تهدف لتكريم وعرض نشاطات الشركات، وأخصائي الموارد البشرية، ورواد الأعمال، ومختلف مقدمّي الخدمات ذات الصلة، عبر أكثر من 20 فئة من الجوائز.