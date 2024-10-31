الطائف.. 1400 مدرسة تستعد لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة لاختبارات الفصل الدراسي الأول

وطمأن الدكتور "الغامدي" أولياء الأمور والطلاب والطالبات بأن حجم الاستعدادات يعكس العناية والاهتمام على جميع المستويات وفق منظومة عمل واضحة ودقيقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية دور الأسرة وتعاونها المتكامل مع المدرسة، من خلال المتابعة الدائمة للأبناء في فترة الاختبارات خصوصًا وعلى مدار العام عمومًا، مثمنًا التعاون الدائم من أولياء الأمور والأسرة والمجتمع، ومقدمًا شكره لمديري ومديرات المدارس على جهودهم الحثيثة في تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة.