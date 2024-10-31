الطائف.. 1400 مدرسة تستعد لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة لاختبارات الفصل الدراسي الأول

أكملت مدارسُ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بمتابعة من مديري ومديرات المدارس كافة استعداداتها لانطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول، يوم الأحد المقبل 1-5-1446هـ في تمام الساعة 7:00 صباحًا ولمدة خمسة أيام.
وأنهت جميع المدارس كل استعداداتها مبكرًا والمتمثلة في تهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة، من خلال تجهيز وتهيئة جميع المدارس لمقار الاختبارات، وإعداد جداول الاختبارات وما يتصل بها وغرف التحكم "الكنترول"، فضلًا عن الإرشادات الصحية وما يختص بجانب الأمن والسلامة والتوجيه الطلابي، والصحة المدرسية.
وفي هذا الصدد أكد لـ"سبق" المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، على ضرورة جاهزية المجتمع التعليمي واستعداده لاستقبال فترة الاختبارات والعمل بروح الفريق الواحد، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب والطالبات بما يضمن جودة أداء الاختبارات.
وركزت الإدارة العامة للتعليم بالطائف على الجانب النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات؛ وذلك من خلال استقبال قسم التوجيه الطلابي الأسئلة والاستفسارات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تخص الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي ومنسوبات التعليم، وذلك عبر خدمة الهاتف الإرشادي.
كما نفذت عن بُعد، يوم أمس الأربعاء، برنامج التهيئة النفسية للاختبارات والتوجيه الصحية للطلاب وأولياء الأمور والأسرة والمدرسة، بالإضافة إلى بث الروح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم عبر صناعة رسائل اتصالية محفزة لأداء الاختبارات، واستثمار جميع الوسائط الإعلامية في المدارس والإدارة لنشر هذه الرسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للصحف المحلية والشاشات الضوئية المنتشرة في الميادين.
وطمأن الدكتور "الغامدي" أولياء الأمور والطلاب والطالبات بأن حجم الاستعدادات يعكس العناية والاهتمام على جميع المستويات وفق منظومة عمل واضحة ودقيقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية دور الأسرة وتعاونها المتكامل مع المدرسة، من خلال المتابعة الدائمة للأبناء في فترة الاختبارات خصوصًا وعلى مدار العام عمومًا، مثمنًا التعاون الدائم من أولياء الأمور والأسرة والمجتمع، ومقدمًا شكره لمديري ومديرات المدارس على جهودهم الحثيثة في تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة.