"سعود الطبية": حدة نوبات الاضطراب الانفجاري المتقطع تفوق "مستوى الموقف"

وأوضحت الاختصاصي النفسي أول إكلينيكي ندى العيسى؛ أن الاضطراب الانفجاري المتقطع يُحدث نوبات متكرّرة ومفاجئة من السلوك الاندفاعي أو العدواني أو العنيف أو نوبات غضب لفظية، وتكون التفاعلات مبالغاً فيها بالنسبة إلى الوضع، ومن الممكن أن يكون السلوك العدواني عن طريق العنف الأسري أو إلقاء الأشياء أو تحطيمها أو نوبات الغضب.