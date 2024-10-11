شركة عبد الرحمن الراشد تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة

أعلن شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة، في معرض ريستاتكس العقاري، أكبر معرض عقاري بالمملكة، لتوفير الحلول التمويلية بالقرب من مشاريع الإسكان، والراغبين في تملك الوحدات السكنية في مشروعي: جوهرة البحيرات في ضاحية سديم بمحافظة جدة، و جوهرة مكة في ضاحية بوابة مكة في مكة المكرمة.
وقد وقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي محمد المهندس باسل العادل ، ووقعها من طرف بنك الجزيرة الأستاذ محمد الفريح ، رئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع، وذلك على محافظ أعمال معرض ريستاتكس العقاري المقام في سوبر دوم جدة .
وأكدت إدارة شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده عنهم، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، التي عموماً في التملك بمشاريعنا، لتحقيق من الخيارات السكنية ومميزاتها العديدة، والتي تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، وتجمع بين الجودة والأسعار المتقدمة والمساحات المتنوعة التي تناسب احتياجاتها الأسرة السعودية، وتحقق أفضل معايير جودة الحياة التي تناسب مختلف الأذواق.
يُذكر أن شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده تأسست عام 1992م ، كشركة متعددة الاستثمارات تعمل في شتاء متنوعة، منها مقاولات وإدارة العقارات والرعاية الصحية وإدارة الاستثمار، وقد أنجزت على مدى أكثر من 25 عامًا من المشاريع العقارية الشهيرة على مستوى المملكة بشكل عام، وبالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بشكل خاص.