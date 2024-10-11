شركة عبد الرحمن الراشد تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة

وأكدت إدارة شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده عنهم، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، التي عموماً في التملك بمشاريعنا، لتحقيق من الخيارات السكنية ومميزاتها العديدة، والتي تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، وتجمع بين الجودة والأسعار المتقدمة والمساحات المتنوعة التي تناسب احتياجاتها الأسرة السعودية، وتحقق أفضل معايير جودة الحياة التي تناسب مختلف الأذواق.

يُذكر أن شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده تأسست عام 1992م ، كشركة متعددة الاستثمارات تعمل في شتاء متنوعة، منها مقاولات وإدارة العقارات والرعاية الصحية وإدارة الاستثمار، وقد أنجزت على مدى أكثر من 25 عامًا من المشاريع العقارية الشهيرة على مستوى المملكة بشكل عام، وبالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بشكل خاص.