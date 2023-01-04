"مدرار" مستمرة.. والحصيني يرسم خريطة الهطولات خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار حالة #مدرار الممطرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء 1444/6/111هـ لصباح الخميس على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشمالية، الباحة، عسير، الشرقية، والكويت، بأمطارٍ متفاوتة من متوسطة الى غزيرة وحبات بَرَد وسيول.
وأضاف عبر حسابه في تويتر، تمتد إلى جنوبي المدينة المنوّرة والقصيم، ومن فجر الخميس متوقع -إن شاء الله- أن تتمركز الحالة على مكة المكرّمة ومنطقة الرياض، خاصة المحافظات الشمالية والغربية والعاصمة الرياض ومعظم الشرقية، خاصة وسطها وشمالها، والبحرين، بأمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة، وحبات بَرَد وسيول مع نشاطٍ للرياح.