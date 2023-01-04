"مدرار" مستمرة.. والحصيني يرسم خريطة الهطولات خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار حالة #مدرار الممطرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء 1444/6/111هـ لصباح الخميس على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشمالية، الباحة، عسير، الشرقية، والكويت، بأمطارٍ متفاوتة من متوسطة الى غزيرة وحبات بَرَد وسيول.