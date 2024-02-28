"الصناعة": بدء التسجيل في برنامج تدريب الخريجين الجدد المنتهي بالتوظيف

وبيّنت الوزارة أن شروط التقدم للبرنامج تشمل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في عام 2022م، أو بعده، وإجادة اللغة الإنجليزية، وإرفاق شهادة معادلة المؤهل للشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية، وإرفاق بيان التخرج في حال إتمام متطلبات التخرج، وعدم صدور شهادة التخرج على أن تُرفع لاحقاً في حال صدورها، كما أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج هو 9 مارس 2024.