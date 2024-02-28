"الصناعة": بدء التسجيل في برنامج تدريب الخريجين الجدد المنتهي بالتوظيف

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء التسجيل في برنامج تدريب الخريجين الجدد الذي يهدف إلى استقطاب نخبة من الخريجين الجدد في مختلف التخصصات، وإعدادهم عبر برامج تدريبية وتأهيلية، تعزز من قدراتهم وإمكاناتهم، وتسهم في رفع الخبرات العلمية والعملية لمدة تشمل 12 شهرًا تنتهي بالتوظيف.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن البرنامج يُقدم مخرجات تعليمية مميزة، ومزايا نوعية، وهي: مزايا مُنافسة، وتأمين طبي له وللوالدين، ومكافأة بناءً على تقييم الأداء، وتسجيل المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتطوير الشخصي والمهني.
وأفاد بأن البرنامج يشمل ثلاثة مسارات؛ تشمل رحلة تدريبية داخل المملكة وخارجها، مع عدد من الجامعات والجهات التدريبية الرائدة، وتتضمن المسارات؛ مسار الصناعة؛ لبناء المعرفة الصناعية والاتجاهات الصناعية العالمية والتصنيع المتقدم، ومسار التعدين؛ لتنمية المعرفة والمهارات التعدينية والجيولوجيا العالمية واستكشاف التعدين، ومسار التمكين؛ لبناء المهارات التخصصية اللازمة للقطاعات المساندة في الوزارة.
ويقبل البرنامج الحاصلين على شهادة البكالوريوس، أو الماجستير في تخصصات، الهندسة (علم الجيولوجيا وعلوم الأرض، ونظم المعلومات الجغرافية "GIS")، وعلوم الحاسب، والتخصصات الإدارية (التمويل، والاستثمار، والمحاسبة، والموارد البشرية، ونظم المعلومات الإدارية، والتسويق، وتخصصات أخرى في مجال الأعمال والإدارة).
وبيّنت الوزارة أن شروط التقدم للبرنامج تشمل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في عام 2022م، أو بعده، وإجادة اللغة الإنجليزية، وإرفاق شهادة معادلة المؤهل للشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية، وإرفاق بيان التخرج في حال إتمام متطلبات التخرج، وعدم صدور شهادة التخرج على أن تُرفع لاحقاً في حال صدورها، كما أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج هو 9 مارس 2024.
ويُتاح التسجيل عبر الرابط .