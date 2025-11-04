انتخاب مندوب المملكة الدائم لدى منظمة "الإيكاو" رئيسًا للجنة التعاون الفني والتنفيذ

انتخب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، المهندس محمد بن سامي حبيب، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في مجلس المنظمة، رئيسًا للجنة التعاون الفني ودعم التنفيذ (TCC) لمدة عام، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس المنظمة في دورته الـ 236 في مونتريال بكندا.