توقيع اتفاقية لإيصال الكهرباء لمشروع ضاحية الفرسان المرحلة الأولى بالرياض

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للتكامل بين الجهتين، واستكمالًا للجهود المبذولة من الوطنية للإسكان في تهيئة البنية التحتية في ضاحية الفرسان والتي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق وغيرها، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للمرافق الخدمية العامة، والتي ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة، لتقدم بيئة سكنية متكاملة ضمن مجتمعات عمرانية نموذجية.