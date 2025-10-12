مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُجري جراحة لتصحيح إنحراف اصبع لعشرينية سبب صعوبة المشي

وقد حاولت العلاج في أكثر من مستشفى واصفين لها الوسائل التحفظية كالعلاج الطبيعي والمسكنات، للتخفيف من شدة الألم والحد من تفاقم الإنحراف وتشوه الشكل، ولكن لم تؤتي كل هذه المحاولات ثمارها، الأمر الذي سبب لها الكثير من الآلام وعدم القدرة على أداء مهامها اليومية بأريحية.