"الراجحي" متحدثًا رسميًا باسم المؤسسة العامة لتحلية المياه

أصدر محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف سلطان بن محمد الراجحي، متحدثًا رسميًا باسم المؤسسة، بالإضافة إلى عمله مديرًا تنفيذيًا للتواصل والهوية المؤسسية.