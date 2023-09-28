"الراجحي" متحدثًا رسميًا باسم المؤسسة العامة لتحلية المياه

أصدر محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف سلطان بن محمد الراجحي، متحدثًا رسميًا باسم المؤسسة، بالإضافة إلى عمله مديرًا تنفيذيًا للتواصل والهوية المؤسسية.
وتأتي خطوة المؤسسة في تعيين متحدث رسمي باسمها، انطلاقًا من حرصها واهتمامها بمد جسور التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام.
وتعنى المؤسسة بتحلية مياه البحر، وإيصال المياه المحلاة المنتجة لمختلف مناطق المملكة.
كما تعتبر الأعلى إنتاجًا للمياه المحلاة على مستوى العالم ب11.5 مليون متر مكعب في اليوم.
ويمتلك "الراجحي" خبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي؛ حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وشارك في منتديات وملتقيات محلية ودولية.