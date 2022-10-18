"العجمي": الخطاب الملكي وضع النقاط فوق الحروف لكافة القضايا الداخلية والخارجية

وأضاف الدكتور العجمي أن الخطاب الملكي وضع الحلول للكثير مما يمكن أن تعمل به المملكة خلال الأيام القادمة، ووضع الملك سلمان الأهداف الواضحة من خلال الخطاب الملكي التي تعمل عليها المملكة، وذلك بالإشارة إلى عدة نقاط، أهمها التركيز على التنمية وأن ما تشهده البلاد من تنمية في كل مناطقها يعد طفرة وفق الرؤية 2030، وهي المرحلة الثانية من الرؤية، وهنا يقوي الخطاب الملكي الهمم ويرفعها ويبشرنا بأن هناك عملًا جادًا وصلنا به إلى المرحلة الثانية، ولابد من الاجتهاد حتى نصل إلى الغايات المنشودة، وتأكيده على زيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي. وقد أكد الملك سلمان أن الإنسان هو الهدف المنشود ودوره أكبر في التنمية.