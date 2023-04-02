النداء في القرآن الكريم صورة من صور بلاغته ووَجْهٌ من أَوْجُه بيانه

أداة النداء في القرآن

وواصل "الخريصي" حديثه: ولم يرد النداء في القرآن الكريم إلا بأداة النداء "يا"؛ إذ جاءت في "361" موضعًا، توزعت بين السور المكية والمدنية، واقترنت بـ"أيها" في "يا أيها" في "143" موضعًا، وحذفت هذه الأداة في "65" موضعًا، ولم تذكر هذه الأداة مع لفظ (رب) إلا في موضعين اثنين، في قوله تعالى: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} "الفرقان: 30"، وفي قوله تعالى: {وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ} "الزخرف:88". وذُكرت أداة النداء "يا" في هذين الموضعين؛ لأنهما مقام شكوى، وإظهار ضعف. يقول الدكتور أحمد أحمد بدوي عن السر في مجيء "يا" في الآية الأولى هو: "تعبير عن حالة نفسية، ألمت بالرسول، وقد أفرغ جهده في دعوة قومه وإنذارهم، فلم يزدهم ذلك إلا تماديًا في كفرهم؛ فأطبق الهم على فؤاده، وكأنما شعر بتخلي الرب عن نصرته، وبُعده عن أن يمد إليه يد المساعدة؛ فأتى بحرف النداء، كأنما يريد أن يرفع صوته، زيادة في الضراعة إلى الله، واستجلاب رضاه".