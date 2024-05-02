تلتحف بالضباب وتغزل لوحات خلابة.. "أحزمة خضراء" تمتزج بسهول عسير وجبالها

وفي بطون الأودية تواصل ارتفاع منسوب المياه في سدود المنطقة مثل سد الملك فهد في بيشة، وسدود أبها، وظهران الجنوب، وتندحة، والغيضن وتبالة، ومربة، مع انتشار للنباتات العطرية ذات الروائح الزكية مثل الأقحوان، والكادي، والفل، والشيح، و الشذاب، والبعيثران، فيما حولت غابات أشجار العرعر، والسدر، والطلح، والسدر، منطقة عسير إلى لوحة فنية رائعة.