تلتحف بالضباب وتغزل لوحات خلابة.. "أحزمة خضراء" تمتزج بسهول عسير وجبالها

أسهمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات منطقة عسير خلال الأسابيع والأيام الماضية في تشكيل أحزمة خضراء على امتداد سهولها وجبالها، المتميزة بالتنوع الجغرافي والنباتي.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس"، الرقعة الخضراء والمناظر الخلابة في جميع محافظات المنطقة التي تلتحف الضباب في موسم أمطار تتوقع الجهات المعنية بالأرصاد والبيئة استمراره خلال الأسابيع المقبلة.
وفي بطون الأودية تواصل ارتفاع منسوب المياه في سدود المنطقة مثل سد الملك فهد في بيشة، وسدود أبها، وظهران الجنوب، وتندحة، والغيضن وتبالة، ومربة، مع انتشار للنباتات العطرية ذات الروائح الزكية مثل الأقحوان، والكادي، والفل، والشيح، و الشذاب، والبعيثران، فيما حولت غابات أشجار العرعر، والسدر، والطلح، والسدر، منطقة عسير إلى لوحة فنية رائعة.