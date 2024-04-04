"السديس" يوجّه باستمرار العمل في الحرمين خلال إجازة عيد الفطر

كما وجّه القيادات الدينية على تكامل الأدوار مع المنظومة الأمنية والهيئة العامة وجميع شركاء النجاح العاملة بالحرمين؛ لتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإثراء تجربة القاصدين دينيًا للخروج بموسم رمضاني استثنائي، عالي المعايير والجودة والتميز في كل المجالات.