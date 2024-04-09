"إغاثي الملك سلمان" يوزع 2.666 كيسًا من الأرز في عدن

يذكر أن المشروع يهدف إلى إيصال زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة، ليستفيد منها 31.333 أسرة، بواقع 219.331 فردًا؛ وذلك بهدف دعم وزيادة الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك.