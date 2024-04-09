"إغاثي الملك سلمان" يوزع 2.666 كيسًا من الأرز في عدن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 2.666 كيسًا من الأرز للفئات الأكثر احتياجًا في مديريات البريقة والتواهي والشيخ عثمان والمعلا والمنصورة وخور مكسر ودار سعد وصيرة بمحافظة عدن، استفاد منها 18.662 فردًا بواقع 2.666 أسرة، وذلك ضمن مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هـ.
يذكر أن المشروع يهدف إلى إيصال زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة، ليستفيد منها 31.333 أسرة، بواقع 219.331 فردًا؛ وذلك بهدف دعم وزيادة الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض بمختلف الدعم الإغاثي.
كما وزع المركز اليوم 1.506 أكياس من الأرز للفئات الأكثر احتياجًا في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، استفاد منها 10.542 فردًا بواقع 1.506 أسر، وذلك ضمن مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هـ.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.
من ناحية أخرى، وزع المركز اليوم 1.822 كيسًا من الأرز للفئات الأكثر احتياجًا في مديريات المخا وصاله والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 12.754 فردًا بواقع 1.822 أسرة، وذلك ضمن مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هـ.