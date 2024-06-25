إنجاز سينقذ الأرواح.. باحث سعودي يحلّ لغز زيادة الوفيات من الكبد الدهني عند النحفاء!

وقال الباحث السعودي محمد بن عمر العرابي: لم يكن كثيرٌ من الناس، بما فيهم الأطباء، يولون اهتمامًا كبيرًا بمرض الكبد الدهني حتى ثمانينيات القرن الماضي، لكن أصبح معروفًا الآن أن الكبد الدهني يعدّ واحدًا من أكثر الأمراض المنتشرة التي يعاني منها أكثر من ربع سكان العالم، وتعدّ مشكلة حقيقية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يتطوّر المرض على مراحل ولا يسبّب عادة أيّ علامات أو أعراض في الحالات المعتدلة منه، ولكن مع تطور المرض قد يتسبّب في حدوث تليّف الكبد وإصابته بالسرطان، كما أن المصابين بهذا المرض أكثر عرضة من غيرهم لمشكلات داخل شرايين القلب، والتي من الممكن أن تؤدّي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وينجم مرض الكبد الدهني غير الكحولي عن تخزين الكثير من الدهون في خلاياه، وغالبًا ما ترتبط الإصابة به بمرض السمنة، ولا يوجد له علاج حتى الآن.