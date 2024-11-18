لتعزيز الابتكار.. مدينة محمد بن سلمان غير الربحية توقع مذكرة تفاهم مع سامسونج

يذكر أن مدينة مسك ومن خلال شراكاتها مع المنظمات المحلية والعالمية تشكل حاضنًا وموطنًا للابتكار والإبداع تسعى من خلاله إلى دعم الشباب ومنحهم مختلف الفرص للابتكار والتعلّم والإبداع، ومن خلال شراكتها مع سامسونج السعودية للإلكترونيات الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار يسعى الطرفان إلى تعزيز أدوار الابتكار والتقنية إلى جانب تمكين ودعم الشباب عبر شراكات مُمكِّنة لرواد الأعمال والمبتكرين، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.