لتعزيز الابتكار.. مدينة محمد بن سلمان غير الربحية توقع مذكرة تفاهم مع سامسونج

وقّعت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" وشركة سامسونج السعودية للإلكترونيات، مذكرة تفاهم لتعزيز واستكشاف فرص التعاون في مجالات تقنيات المدن الذكية والاستدامة وتمكين الشباب، وتسهيل العلاقة التعاونية بين الطرفين، وتمكينهما من تحقيق أهدافهما المشتركة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وطرح التقنيات المتقدمة، وتطوير المواهب المحلية.
ووقّع المذكرة عن مدينة مسك الرئيس التنفيذي للمدينة ديفيد هنري، ومن الشركة رئيسها هندريك لي، وذلك على هامش منتدى مسك العالمي.
وثمَّن هنري, شراكة المدينة الإستراتيجية مع "سامسونج السعودية" التي تمثل خطوة مهمة تتماشى مع الرؤية الإستراتيجية لمدينة مسك، والمتمثّلة في إيجاد منظومة متكاملة تدعم الابتكار والإبداع لدى الشباب السعودي"، مؤكدًا أهمية العمل جنبًا إلى جنب مع شركة سامسونج لخلق بيئة نابضة بالحياة ومبتكرة تقدم نموذجًا فريدًا للمدن الذكية.
من جهته، عبر هندريك, عن الاعتزاز بهذه الشراكة, التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الابتكار والتقنية في العالم، وقال: "إن تعاوننا مع مدينة مسك يمثل التزامنا الموحد بقيادة الابتكار والاستدامة بهدف تطوير حلول تحويلية تعزز الحياة الحضرية وتمكن الأجيال القادمة في مجال التكنولوجيا، مما يعود بالفائدة على مجتمعاتنا".
وتشمل مجالات الاتفاقية تبادل الخبرات وتقديم الحلول ذات التأثير الدائم على حياة المدن الذكية وتمكين المواهب المحلية والمبتكرين ورواد الأعمال، هذا وستركز الجهود التعاونية أيضًا على تطوير برامج تدريبية مصممة خصيصًا لصقل المهارات الأساسية للشباب السعودي وذلك بهدف تعزيز تجارب المدن الذكية، على أن يتم لاحقًا استضافة هذه البرامج وتقديمها في مدينة مسك.
وتدرس سامسونج للإلكترونيات إنشاء صالة عرض ومركز تجارب تفاعلي في مدينة مسك لتستعرض من خلاله أحدث التقنيات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر للزوار تجارب شاملة لمفهوم المنازل والمكاتب الذكية وفهم الابتكارات المستقبلية.
يذكر أن مدينة مسك ومن خلال شراكاتها مع المنظمات المحلية والعالمية تشكل حاضنًا وموطنًا للابتكار والإبداع تسعى من خلاله إلى دعم الشباب ومنحهم مختلف الفرص للابتكار والتعلّم والإبداع، ومن خلال شراكتها مع سامسونج السعودية للإلكترونيات الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار يسعى الطرفان إلى تعزيز أدوار الابتكار والتقنية إلى جانب تمكين ودعم الشباب عبر شراكات مُمكِّنة لرواد الأعمال والمبتكرين، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.