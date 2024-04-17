"موهوبات المملكة" يحققن جائزتين عالميتين بالأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات بجورجيا

استمرارًا لإنجازاتها في المسابقات العلمية الدولية، حققت المملكة؛ ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، جائزتين عالميتين في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات، الذي أقيم في دولة جورجيا خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجاري، بمشاركة 212 طالبة يمثلن 54 دولة؛ حيث رفعت موهوبات الوطن رصيده إلى 28 جائزة، على مدى مشاركاته في المسابقة.