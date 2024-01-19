"تمكين وخبرات".. 9 قيادات نسائية في قرارات الهيكلة الجديدة لـ"تعليم الطائف"

وحلّ ضمن القرارات الجديدة تكليفُ 9 قيادات نسائية في تعليم الطائف لإدارات وأقسام ومكاتب بالإدارة؛ حيث جاءت القيادات النسائية على النحو الآتي: "أمل بشناق لأمانة إدارة التعليم، وفاطمة الجعيد لمكتب التعليم الخاص، وفاطمة العتيبي لإدارة الطفولة المبكرة، وسامية الطويرقي لقسم رياض الأطفال، وغزيل العصيمي لقسم الحضانة، وأمل الخالدي لإدارة التوجيه الطلابي، ولطيفة العتيبي لقسم المشاريع والتحول المؤسسي، ولمياء السفياني لمكتب الدعم، وهدى النفيعي مديرة لمكتب التعليم بشرق الطائف".