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"تمكين وخبرات".. 9 قيادات نسائية في قرارات الهيكلة الجديدة لـ"تعليم الطائف"

"بشناق" للأمانة و"الجعيد" للمكتب الخاص و"العتيبي" للمشاريع والتحول المؤسسي
مدير تعليم الطائف سعيد الغامدي
مدير تعليم الطائف سعيد الغامدي

علمت "سبق" عن قرارات صادرة عن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، وذلك في تطبيق الهيكلة الجديدة لإدارة التعليم.

وحلّ ضمن القرارات الجديدة تكليفُ 9 قيادات نسائية في تعليم الطائف لإدارات وأقسام ومكاتب بالإدارة؛ حيث جاءت القيادات النسائية على النحو الآتي: "أمل بشناق لأمانة إدارة التعليم، وفاطمة الجعيد لمكتب التعليم الخاص، وفاطمة العتيبي لإدارة الطفولة المبكرة، وسامية الطويرقي لقسم رياض الأطفال، وغزيل العصيمي لقسم الحضانة، وأمل الخالدي لإدارة التوجيه الطلابي، ولطيفة العتيبي لقسم المشاريع والتحول المؤسسي، ولمياء السفياني لمكتب الدعم، وهدى النفيعي مديرة لمكتب التعليم بشرق الطائف".

ويأتي ذلك سعيًا من تعليم الطائف لتمكين المرأة والاستفادة من الخبرات في ضوء توجهات وزارة التعليم واستراتيجيتها بتمكين القيادات النسائية ذات الكفاءة العالية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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