"بيئة مكة" تنظّم حملة توعوية مشتركة لتنظيف شاطئ "أبحر" بجدة

من جهته نوّه المهندس حسين كمال فلمبان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة بالإنابة، عن مشاركة المتطوعين الذين أسهموا بشكل كبير في إزالة الكثير من المخلفات في "شاطئ أبحر" في جدة، ضمن مبادرات الفرع التي تهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من المتطوعين؛ للتعبير عن حبهم للوطن عبر نشر رسالة الحفاظ على البيئة، وجعل الشواطئ خالية من الملوثات؛ لافتًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع قِيَم وزارة البيئة تجاه المسؤولية المجتمعية، عبر طرح وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي ننتمي إليه.