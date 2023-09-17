"بيئة مكة" تنظّم حملة توعوية مشتركة لتنظيف شاطئ "أبحر" بجدة

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة أمانة محافظة جدة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي وحرس الحدود "قطاع جدة"، وشرطة المحافظة، حملةً توعوية لتنظيف شواطئ جدة.
وقال مدير عام الفرع المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن الحملة تسعى لتحقيق أعلى مستويات النظافة والسلوك الحضاري الإيجابي، وتأتي لتحقيق الانتماء وتنمية الوعي الاجتماعي والبيئي بين أفراد المجتمع.
وأكد "الخليف" حرص فرع الوزارة على نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية؛ للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته نوّه المهندس حسين كمال فلمبان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة بالإنابة، عن مشاركة المتطوعين الذين أسهموا بشكل كبير في إزالة الكثير من المخلفات في "شاطئ أبحر" في جدة، ضمن مبادرات الفرع التي تهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من المتطوعين؛ للتعبير عن حبهم للوطن عبر نشر رسالة الحفاظ على البيئة، وجعل الشواطئ خالية من الملوثات؛ لافتًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع قِيَم وزارة البيئة تجاه المسؤولية المجتمعية، عبر طرح وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي ننتمي إليه.
وأشار مدير عام العلاقات المجتمعية في أمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة، إلى أن الأمانة تسعى لتكثيف المبادرات التوعوية من خلال التعاون مع القطاع العام والخاص والمدارس التعليمية؛ لرفع نسبة الوعي لدى المواطنين والمقيمين، بضرورة الحفاظ على البيئة من الملوثات التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بسلامة البيئة البحرية؛ ولذلك تقام العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها على الشواطئ لتوعية رواد الشواطئ بعدم إلقاء المخلفات في البحر؛ مؤكدًا أن المحافظة على الشواطئ مطلب لاستدامتها للأجيال القادمة.