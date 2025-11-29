هورايزون مصر تطلق مشروع "رويال سعيد تاورز" بالقاهرة الجديدة

ويقع المشروع في موقع استراتيجي يتوسط القاهرة الجديدة، ومدينة المستقبل، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبالقرب من شبكات محاور رئيسية مثل طريق السويس وطريق العين السخنة ومحور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطي. ويمثل هذا المشروع خطوة محورية في تعزيز الدور الريادي لهورايزون مصر في دعم الاقتصاد المصري، من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وضخ استثمارات كبيرة في الصناعات ومواد البناء المحلية، ودعم النشاط السياحي والفندقي، وتعزيز قدرة القاهرة الجديدة على المنافسة كمدينة عالمية متعددة الاستخدامات. وتؤكد هورايزون مصر أن مشروع "رويال سعيد تاورز" يجسد رؤيتها في بناء مشروعات تحمل قيمة استثمارية وإنسانية طويلة الأمد، وتعمل على الارتقاء بمعايير التطوير العمراني في مصر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.