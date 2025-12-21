العُلا تحتفي غدًا بفعالية "الطنطورة" ضمن تقليد ثقافي سنوي

وتأتي فعالية هذا العام ضمن جهود الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لإبراز المكوّنات الثقافية وتعزيز حضور التراث في المشهد العام، حيث تُقام مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والتراثية التي تُسلِّط الضوء على القيمة التاريخية للطنطورة ودورها في توثيق العلاقة بين الإنسان وبيئة الواحة الزراعية, إلى جانب عروض تراثية، وتجارب للحرف التقليدية، وفقرات تعريفية بتاريخ الطنطورة واستخداماتها، وأنشطة تُعيد استحضار ملامح الحياة القديمة في العُلا.