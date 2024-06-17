وفود وبعثات: لا يُمكن لأي دولة غير السعودية تنظيم الحج.. قدرتها التنظيمية ناجحة في إدارة الحشود

وفي كل عام ينبهر العالم من القدرة العالية التي تتمتع بها المملكة في إدارة الحشود في أكبر تجمع بشري وذلك على أصغر مساحة و تقدر مساحة مشعر منى الشرعية بنحو 7.82 كم2، والمستغلة فعلاً 4.8 كم2 فقط، أي ما يعادل 61 % من المساحة الشرعية، و39 % عبارة عن جبال وعرة، فيما تبلغ مساحة مشعر عرفات فقط قرابة 33 كيلو مترًا مربعًا.