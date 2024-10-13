وزير الاقتصاد يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون آفاق التكامل الاقتصادي والتنموي المشترك

شارك وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة المشاركين.