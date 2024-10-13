وزير الاقتصاد يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون آفاق التكامل الاقتصادي والتنموي المشترك

شارك وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة المشاركين.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب المستجدات بشأن المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقوم هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمتابعتها.
كما اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، وذلك لمناقشة أبرز الموضوعات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك، بما في ذلك الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون.