"الدكتور القحطاني" أكثر من ألفيْ مركّب كيمائي غير معروف في بخار السجائر الإلكترونية

كما أشار إلى دراسة أخرى، ممولة من المعهد الوطني للصحة البيئية في الولايات المتحدة، وجَد فيها باحثون من جامعة جونز هوبكنز، أن البخار الناجم عن السجائر الإلكترونية يحتوي على أكثر من 2000 مركب كيميائي غير معروف لم يكشف عنها المصنعون، وقد يكون لها مخاطر صحية. وتؤكد الدراسة أن متعاطي تلك السجائر يتعاطون منتجًا لم يتم تحديد مخاطره الكاملة حتى الآن.