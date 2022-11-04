"الوطنية للإسكان" تطلق حزمة فعاليات متنوعة لمستفيدي ضاحية الجوهرة في جدة

وعملت الشركة الوطنية للإسكان في ضاحية الجوهرة العديد من المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تحتوي على أربعة مشاريع ضمن الضاحية، وهي (فينان، الجوهرة رزيدنس، بوفارديا سيتي، بيلار)، ومشروعًا يجري العمل على إطلاقه تحت مسمى (بوفارديا سيتي2)، حيث وفرت الوطنية الخيارات المختلفة التي تتناسب مع اختيارات المستفيدين، تحقيقًا لجودة الحياة.