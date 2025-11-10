محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية: ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 25 %

أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، اليوم (الاثنين)، ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.89% بنهاية 2024، لتتجاوز مستهدف العام (20%)، وترتفع من المعدل المحقق في العام 2023 وهو 19.35%. فيما بلغت نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري 40.47%، لترتفع من 38.39% في العام 2023.
وأوضح "العوهلي" أن أبرز العوامل التي ساهمت في نمو نسبة التوطين إلى قرابة 25% تتمثل في نمو الاستثمارات في القطاع؛ مما أدى إلى رفع نسبة القدرات الصناعية لدى الشركات لمواكبة الطلب من الجهات المستفيدة على القدرات الصناعية المحلية، كما لعبت الجهات المستفيدة دوراً هاماً في إعطاء الشركات المحلية الفرصة لتأمين احتياجاتها.
وأكد، خلال كلمته في اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية، أن الهيئة تستهدف تعزيز الأمن الاستراتيجي في المملكة، وتوطين ما لا يقل عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الهيئة تولي اهتماما ببناء قطاع صناعي محلي مستدام ينتج عنه منافع أمنية واستراتيجية وتنموية واقتصادية للوطن والمواطن، وتعمل على تعزيز هذا الدور بالشراكة مع كل من يعمل بالقطاع العسكري.