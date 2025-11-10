محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية: ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 25 %

وأكد، خلال كلمته في اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية، أن الهيئة تستهدف تعزيز الأمن الاستراتيجي في المملكة، وتوطين ما لا يقل عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الهيئة تولي اهتماما ببناء قطاع صناعي محلي مستدام ينتج عنه منافع أمنية واستراتيجية وتنموية واقتصادية للوطن والمواطن، وتعمل على تعزيز هذا الدور بالشراكة مع كل من يعمل بالقطاع العسكري.