"طريق مكة" تواصل تسهيل دخول ضيوف الرحمن إلى المملكة من مطار سوكارنو هاتو بجاكرتا

ووجدت المبادرة كل الترحيب والإشادة من ضيوف الرحمن في جمهورية إندونيسيا، مثمّنين ما تقدّمه المملكة من أعمالٍ جليلة لخدمة ضيوف الرحمن؛ لينعموا بالسكينة والراحة في أثناء أداء فريضة الحج، فضلاً عن الحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم بلدانهم بعد تمام مناسكهم.