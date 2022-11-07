ماذا يعني تخفيض المملكة 10 سنوات من مهلة وصولها للحياد الصفري؟

قبل أكثر من عام، وفي كلمته أمام منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي عقد في الرياض في 23 أكتوبر 2021، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن "استهداف المملكة الوصول للحياد الصفري في عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني"، وفي كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بمصر، اليوم (الاثنين)، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الـ27 للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أعلن ولي العهد عن "استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون".
ويلفت الانتباه، تخفيض المملكة 10 سنوات كاملة من طول المهلة، التي حددتها لنفسها للوصول إلى الحياد الكربوني، والمرجح أن سبب التخفيض يعود إلى أن الخطط والمبادرات، التي وضعتها المملكة لإزالة الانبعاثات الكربونية، بدأت تؤتي نتائجها، وأن حجم هذه النتائج فاق التقديرات السابقة لها، بما يتيح للمملكة تقديم موعد وصولها إلى الحياد الكربوني بمقدار 10 سنوات، ويشير ذلك إلى تحقيق المملكة لمعدلات متسارعة في معالجة ظاهرة التغير المناخي.
ويُقصد بـ"الحياد الصفري" تحقيق التوازن بين مقدار انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وبين مقدار إزالة هذه الغازات منه، فلا تزيد الانبعاثات على الإزالة، ويُعد "الحياد الصفري" أحد بنود اتفاق باريس للمناخ في 2015، وهناك العديد من الدول أعلنت عن تعهدها بالوصول إليه في مدد زمنية مختلفة، تتناسب مع خطط كل منها في معالجة التغير المناخي.