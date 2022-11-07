ماذا يعني تخفيض المملكة 10 سنوات من مهلة وصولها للحياد الصفري؟

قبل أكثر من عام، وفي كلمته أمام منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي عقد في الرياض في 23 أكتوبر 2021، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن "استهداف المملكة الوصول للحياد الصفري في عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني"، وفي كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بمصر، اليوم (الاثنين)، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الـ27 للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أعلن ولي العهد عن "استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون".