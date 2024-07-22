15 نوعًا و20% من إنتاج المملكة.. "تربية النحل وإنتاج العسل بالباحة".. قصة إرث ومشاريع

وتوارث عدد من الشباب بالمنطقة ممارسة هذه المهنة، التي تشهد تطورًا ونموًّا سريعًا؛ مما دفعهم إلى التنقل من منطقة إلى أخرى؛ بحثًا عن الأشجار والأزهار المناسبة لإنتاج العسل، وزادتهم الخبرة شغفًا لتطوير مهاراتهم في هذا الصدد، والانتقال من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف، باتخاذها مهنة رسمية، والاستثمار كرواد أعمال في هذا المجال؛ وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تشجيع الشباب على خوض تجارب جادة للعمل في مجال الاستثمار والاقتصاد.