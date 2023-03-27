شاهد تجربة حية.. بدء الرصد الآلي لمخالفات "ملاحقة وتعطيل" سيارات الإسعاف

وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن حياة المرضى والمصابين تهم الجميع ويمكن أن نساهم في إنقاذهم بمجرد الإفساح لمركبات الإسعاف، داعياً الجميع للتعاون بإفساح الطريق حتى تصل مركبات الإسعاف في الوقت المناسب، معرباً عن شكره للمسعفين الذين يسابقون الوقت لإنقاذ الأرواح.