شاهد تجربة حية.. بدء الرصد الآلي لمخالفات "ملاحقة وتعطيل" سيارات الإسعاف

لم يعد رصد مخالفات ملاحقة سيارات الإسعاف أو عدم اإفساح الطريق لها يدوياً، بل أصبح آلياً بعد تركيب كاميرات في مقدمة ومؤخرة سيارات الإسعاف لرصد المخالفات آلياً وإرسالها للمرور لإصدار المخالفة.
وتفصيلاً، وثقت نشرة الرابعة بقناة العربية تجربة حية لبدء الرصد الآلي لمخالفات "ملاحقة وتعطيل" حركة سيارات الإسعاف حيث تم خلال أقل من نصف ساعة من إطلاق سيارة الهلال الأحمر لمباشرة بلاغ رصد ما يقارب 3 مخالفات لعدم إفساح الطريق وعشرات المخالفات لملاحقة السيارة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن حياة المرضى والمصابين تهم الجميع ويمكن أن نساهم في إنقاذهم بمجرد الإفساح لمركبات الإسعاف، داعياً الجميع للتعاون بإفساح الطريق حتى تصل مركبات الإسعاف في الوقت المناسب، معرباً عن شكره للمسعفين الذين يسابقون الوقت لإنقاذ الأرواح.
وبدأ تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها، وكذلك لمن يقوم بتتبعها من أمس الأحد، وفقاً لما أعلنته هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
ويهدف القرار إلى المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.
ويأتي هذا التطبيق عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها في مطلع فبراير الماضي تحت شعار (أفسح_الطريق) التي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح باعتبار أن مرورهم أولوية والدقيقة قد تكون سبباً لإنقاذ الروح البشرية.
وحددت الهيئة مخالفات سيتم رصدها آلياً في هذه المرحلة تشمل: إعاقة حركة سيارات الإسعاف، أو تتبع سيارة الإسعاف، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من ذلك تعاون جميع مرتادي الطرق والإسهام في حفظ الأرواح.